В ГД раскритиковали решение Японии по церемонии памяти жертв Хиросимы

Власти Японии используют церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы как очередной повод для демонстрации антироссийской риторики. Об этом в среду, 25 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«К сожалению, японские власти используют мероприятия в память о жертвах бомбардировки Хиросимы как очередной повод для демонстрации антироссийской риторики. Танцуя под дудку Америки, Токио предает собственную историю, как будто время унесло очевидный факт, что именно Вооруженные силы США 77 лет назад подвергли Хиросиму ядерной бомбардировке. Однако в самой Японии прямо не озвучивается, кто же именно осуществил атомные атаки. При этом в этой стране нет проявлений антиамериканизма, а вот антироссийские настроения есть», — подчеркнул он.

Как отметил политик, тот факт, что США и Япония стали союзниками даже после Хиросимы и Нагасаки, удивляет многих, а оправданий действиям США в Стране восходящего солнца найдено немало.

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В настоящее же время в своей позиции Токио следует курсу, заданному коллективным Западом, в контексте чего подрывается возможность обоюдного согласия России и Японии в решении проблемы Курильских островов.

«Это еще один камень преткновения, поэтому о скорой нормализации отношений Москвы и Токио пока говорить не приходится», — заключил Белик.

О том, что власти японского города Хиросима не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, ранее в этот день рассказал посол РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что организаторы мероприятия не пригласили российскую сторону на мероприятие из-за проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом глава российской дипмиссии напомнил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В 1945 году американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.