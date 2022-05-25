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МИД напомнил об ответственности Киева в торможении переговорного процесса

МИД о заявлениях Зеленского: Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Именно Киев поставил переговоры с Москвой на паузу, не ответив на предложения России. Об этом в среду, 25 мая, заявили в МИД РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона возобновит переговоры с Москвой после того, как вернет территории, утраченные с 24 февраля.

За день до этого украинский лидер сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий. По словам Зеленского, организация каких-либо переговоров с РФ становится все более сложной.

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