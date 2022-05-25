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Стоимость бензина в Британии установила очередной рекорд

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Фото: Global Look press/Marcin Nowak
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В Великобритании вновь выросли цены на бензин, установив тем самым новый рекорд. По данным британского телеканала Sky News, средняя стоимость бензина в стране превысила отметку £1,7 ($2,13) за литр на фоне антироссийских санкций. Цены на дизель тоже не стоят на месте — на текущий момент один литр стоит в среднем £1,81 ($2,26).

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Еще год назад цифры были другие: британцы могли купить литр бензина в среднем за £1,29, а дизель за £1,31.

Цены на бензин обновили рекорды и в США. По данным на 24 мая, предоставленным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина на автозаправках в Штатах достигла $4,598 за один галлон (3,785 л). Аналогичные ситуации отмечаются и в ряде других стран.

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18 мая стало известно, что по итогам апреля инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% марта.

До этого, 11 мая, Sky News сообщил, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, где в середине того же месяца значительно обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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