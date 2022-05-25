Фестиваль выпускников «Роза ветров» проведут в Саратове

Стала известна стоимость проведения фестиваля «Роза ветров» в Саратове. Электронный аукцион на оказание услуг по организации мероприятия проводит Агентство по централизации закупок Саратовской области.

На сайте госзакупок сказано, что максимальная центра контракта составляет 10,2 млн рублей. Деньги поступят из областного бюджета. Заказчиком выступает региональный центр бухгалтерского и административного обеспечения образования.

Фестиваль будет состоять из двух этапов: первый проведут в Саратовском ТЮЗе. Там пройдет торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт премии «Признание». Второй этап — это сам праздник выпускников. Его устроят на Театральной площади Саратова.

Артисты, задействованные в концертной программе праздника, должны входить в ТОП-50 музыкального чарта приложения «VK Музыка» или в топ-50 чарта «Яндекс Музыка». Дата фестиваля пока не определена, уточняет ИА «Взгляд-инфо».