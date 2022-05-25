В ДНР заявили о возможности решить проблему с водой после взятия Славянска

Проблемы с водоснабжением в Донецкой Народной Республике возможно будет устранить после взятия Славянска под контроль. Пока водоснабжение в республике остается «очень большой проблемой». Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нам нужен тот водовод, который идет из Славянска в сторону Горловки, где есть три станции насосные, которые создают давление и качают воду. Пока мы не возьмем Славянск и весь этот канал, с водой у нас будет очень большая проблема», — подчеркнул Басурин в эфире Первого канала в среду, 25 мая.

2 мая Общероссийский народный фронт (ОНФ) заявил о ежедневной поставке воды в Мариуполь. Поставки организуются совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС). Кроме того, туда отправляются продукты питания, предметы личной гигиены и детское питание.

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21 февраля сообщалось о том, что из-за обстрелов ВСУ была обесточена донецкая фильтровальная станция, вследствие чего прекращена подача горячей воды в Донецке.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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