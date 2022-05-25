Реклама
Прямой эфир
Туризм
РДЖ возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с июня
Мир
Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине
Мир
НАТО заявила об иммунитете от ответственности по Сербии
Мир
В МИД РФ указали на попытки США привлечь больше стран к санкциям против РФ
Политика
Путин назначил генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС России
Мир
В Кремле прокомментировали смену риторики западных СМИ по отношению к РФ
Политика
ГД приняла в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для контрактников
Общество
В Рособрнадзоре исключили влияние выхода из Болонской системы на формат ЕГЭ
Мир
В Турции оценили возможность выхода страны из НАТО
Общество
Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
Экономика
H&M может расторгнуть договоры аренды с ТЦ в числе первых

В МИД РФ заявили об ответных мерах на недружественные действия против СМИ

Захарова: Москва готовит пакет ответных мер на недружественные действия против СМИ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ в англосаксонских странах. Меры уже готовятся, сообщила в среду, 25 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правки к поправкам: как ГД доработает законопроект о блокировке СМИ
Новые нормы рассчитаны как на иностранные, так и на российские медиа

«Мы будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать. Сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англосаксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры приняты в отношении российских СМИ», — сказала Захарова на брифинге.

Ряд мер, по ее словам, возможно, будет асимметричен.

Прежде дипломат сообщала, что российские власти намерены закрыть московский корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC в ответ на недружественные действия Канады. Представитель дипведомства дала понять, что российская сторона отреагирует на каждый подобный случай.

Ранее в эту среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что западные СМИ начали немного менять риторику по отношению к России и ее спецоперации по защите Донбасса.

В качестве примера он привел интервью британского издания Guardian с супругой сдавшегося в плен Дениса Прокопенко — командира украинской радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела). Она рассказала, что ее муж содержится в РФ в удовлетворительных условиях.

Также Песков отметил болгарские СМИ, которые размещают материалы российских военных корреспондентов. Однако, по его словам, такой объективной информации по-прежнему очень мало.

На прошлой неделе, 22 мая, сообщалось что освобожденную Херсонскую область посетило почти полсотни журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран. Журналисты и блогеры увидели работу коммунальных служб и банков, магазинов и аптек, послушали истории людей о том, как жили и работали в Херсонской области до освобождения. Увидев возобновление в регионе мирной жизни, они заявили о лжи западных медиа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022