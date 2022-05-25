В МИД РФ заявили об ответных мерах на недружественные действия против СМИ
Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ в англосаксонских странах. Меры уже готовятся, сообщила в среду, 25 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать. Сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англосаксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры приняты в отношении российских СМИ», — сказала Захарова на брифинге.
Ряд мер, по ее словам, возможно, будет асимметричен.
Прежде дипломат сообщала, что российские власти намерены закрыть московский корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC в ответ на недружественные действия Канады. Представитель дипведомства дала понять, что российская сторона отреагирует на каждый подобный случай.
Ранее в эту среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что западные СМИ начали немного менять риторику по отношению к России и ее спецоперации по защите Донбасса.
В качестве примера он привел интервью британского издания Guardian с супругой сдавшегося в плен Дениса Прокопенко — командира украинской радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела). Она рассказала, что ее муж содержится в РФ в удовлетворительных условиях.
Также Песков отметил болгарские СМИ, которые размещают материалы российских военных корреспондентов. Однако, по его словам, такой объективной информации по-прежнему очень мало.
На прошлой неделе, 22 мая, сообщалось что освобожденную Херсонскую область посетило почти полсотни журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран. Журналисты и блогеры увидели работу коммунальных служб и банков, магазинов и аптек, послушали истории людей о том, как жили и работали в Херсонской области до освобождения. Увидев возобновление в регионе мирной жизни, они заявили о лжи западных медиа.