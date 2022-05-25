Адвокат Додона рассказал об изъятом у экс-президента Молдавии при обысках

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный правоохранителями на 72 часа, находится у прокурора, ему вскоре должны быть предъявлены обвинения. При обыске у политика изъяли скидочные карты и черновики. Об этом 25 мая рассказал адвокат политика Максим Лебединский.

По его словам, в ходе обыска у Додона изъяли небольшую сумму наличных денег, скидочные карты и черновики записей. Прокуратура проводила обыски не только у его подзащитного. Были попытки связать третьи лица с ним лично.

«Вместе с Додоном был задержан брат его супруги Петр Мериняну, его рассматривают как соучастника по этому делу», — цитирует защитника «РИА Новости».

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Как уточнил Лебединский, прокурор предупредил о возможном аресте Додона после его допроса в качестве обвиняемого.

«Скорость, с которой они движутся для выдвижения обвинения показывает, что это дело имеет политическую подоплеку», — подчеркнул адвокат.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что задержание Додона является внутренним делом страны. Он подчеркнул, что Москва намерена внимательно следить за тем, чтобы все права политика в рамках процессуальных действий полностью соблюдались.

24 мая экс-президента Молдавии задержали на 72 часа после обысков в его доме. Он подозревается в госизмене и коррупции. В молдавской Соцпартии обыски у Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

По словам Додона, он не в первый раз стал «мишенью срежиссированного и политически управляемого правосудия». Политик заверил о наличии у него доказательств своей невиновности.

21 декабря 2021 года Игоря Додона вызвали на допрос в Генпрокуратуру по уголовному делу о хищении средств в 2008 году. 29 декабря он был признан подозреваемым по этому делу. Следователи тогда сообщили, что в 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивали часть выручки от импорта электроэнергии.