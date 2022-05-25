Доллар и евро подскочили на 1,5 рубля

Доллар и евро после 14:15 мск резко подскочили более чем на 1,5 рубля каждый, в итоге курс американской валюты почти достиг 58 рублей, евро — 59,4 рубля, следует из данных Московской биржи 25 мая.

Ранее в этот день сообщалось, что курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года.

Накануне, 24 мая, аналитик УК «Альфа-Капитал» Георгий Айвазов в беседе с «Известиями» назвал главные причины укрепления рубля на валютном рынке. По его словам, на бирже спрос стабильно превышает предложение, а доходы от экспорта в валюте продолжают поступать в условиях высоких цен на ресурсы на международном рынке.

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Также 19 мая эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил «Известиям», что, несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80 до 50%, рубль продолжает обновлять многолетние максимумы к бивалютной корзине. По его мнению, это объясняется налоговым периодом, пик которого придется на ближайшие среду и пятницу.

19 мая партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» о том, почему для граждан сейчас снова есть смысл покупать доллары и евро. По словам эксперта, курс сдерживается в некотором роде за счет введения валютного контроля ЦБ РФ, а он в любой момент может быть ослаблен. Это, в свою очередь, грозит и ослаблением рубля.

Помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным.