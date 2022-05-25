Кудрин назвал причину текущего укрепления рубля

Нынешнее укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правила на 2022 год. Об этом в среду, 25 мая, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Он пояснил, что основным инструментом для создания бюджетного правила являются изменчивые и конъюнктурные доходы от нефти.

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«У нас они могут различаться от $120 — доходило до $147 за баррель — и падения до $30–36 в течение полугода. Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов», — рассказал Кудрин.

По его словам, национальная валюта укрепляется, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, и падает, если цена на нефть падает. Он подчеркнул, что когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле.

«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», — заключил Кудрин.

Ранее в этот день курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны постоянно уделяют внимание теме укрепления российской валюты.

23 мая в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин в свою очередь сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.