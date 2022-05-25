Российские вещатели готовят к началу телесезона около 15 новых телеканалов

В кулуарах TeleMultiMedia Forum – 2022 директор проекта «Медиалогистика» компании MSK-IX Григорий Кузин сообщил корреспонденту «Телеспутника» о том, что к началу следующего телевизионного сезона отечественные вещатели готовят порядка 15 новых телеканалов. Это их реакция на уход западных мейджоров с российского рынка.

«Сегодня можно говорить про импортозамещение телеканалов. Могу поделиться инсайдом: с «Медиалогистикой» ведут переговоры несколько вещателей, которые планируют в течение лета — к сезону, традиционно стартующего в сентябре, — по моим расчетам подготовить порядка 15 новых телеканалов. Вопрос только, какого они будут качества… С «Медиалогистикой» ведут переговоры именно отечественные вещатели, которые увидели новые ниши. Они готовят новые телеканалы на базе своих вещательных комплексов», — рассказал Григорий Кузин.

После начала спецоперации на Украине были введены международные санкции. Западные мейджоры объявили об отказе прокатывать свои новинки в российских кинотеатрах. О таком решении сообщили Warner Brothers, Sony и Paramount. Позже к ним присоединилась студия Universal Pictures. Помимо этого, мейджоры приостановили вещание своих телеканалов в РФ. В марте The Walt Disney прекратила свою коммерческую деятельность в России, в частности, было остановлено вещание канала Disney. Из-за этого решения потери компании были оценены в $195 млн.