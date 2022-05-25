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Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Вологодской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в дачном доме в Вологодской области. В результате возгорания погибла пенсионерка.

Пожар произошел в ночь на 25 мая деревне Залесье Устюженского района. Загорелся деревянный дом с печным отоплением, который 69-летняя женщина использовала в качестве дачи. Спасателей вызвали соседи, которые заметили огонь. Об этом пишет ИА FlashNord.

Тело женщины было обнаружено возле выхода из дома. Точная причина смерти пенсионерки будет установлена во время судебной экспертизы.

23 мая сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в частном доме в городском округе Пушкино в Подмосковье. В результате возгорания погибли две женщины, мужчина и дети 4 и 16 лет.

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