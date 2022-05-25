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Во Владивостоке стартовал VIII Тихоокеанский туристский форум

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Фото: primamedia.ru
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Во Владивостоке открылся VIII Тихоокеанский туристский форум. С 25 по 27 мая его посетят гости со всей России, а также из Китая, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

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Программа первого дня была представлена на основной площадке форума — кинотеатре «Океан». Она включала выступления SMM-специалистов, презентации регионов, дискуссию «Новые возможности в трэвел-блогинге» и мастер-класс «Трэвел-журналистика в условиях турбулентности». Также в рамках форума проходит фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии».

Мероприятия второго дня рассчитаны на проблемы развития отрасли. Как уточняет ИА PrimaMedia, в Точке кипения ВГУЭС запустят курс о питании в туринфраструктуре России и мастер-класс по видео от экспертов конкурса «Диво Евразии».

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В залах кинотеатра «Океан» запланированы сессия «Волонтерство в туризме: шаг в будущее», коучинг-сессия «Современные туристические тренды и их отражение в конфигурации туристических продуктов» и презентации регионов. Также свои проекты представит Русское географическое общество.

В завершающий день форума, 27 мая, в отеле Azimut состоится стратегическая сессия по направлениям: экотуризм, пляжный отдых, деловой, гастрономический, лечебный и культурный туризм. В «Океане» обсудят гастротуры, глэмпинг, цифровые решения и яхтинг во Владивостоке, пишет zr.media. Также пройдет награждение победителей конкурса «Диво Евразии».

Завершится форум гастрономическим фестивалем «Дальневосточный ужин».

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