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ЦБ с апреля 2023 года начнет тестирование цифрового рубля на реальных клиентах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России с апреля 2023 года начнет тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Об этом в среду, 25 мая, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе встречи АБР «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

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«Большая часть пилотных банков находятся с нами в тестировании пока по тестовым операциям. Мы предполагаем, что с апреля следующего года мы можем начать пилот на реальных клиентах и на реальных операциях. Также с апреля следующего года мы хотим попробовать использовать смарт-контракты», — сказала она.

Отмечается, что ЦБ допускает запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам с 2024 года.

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Ранее, 8 апреля, Скоробогатова заявила, что Банк России планирует проводить тестирование цифрового рубля весь 2022 год, после этого определят дорожную карту для дальнейшей реализации проекта. Она уточнила, что переводы в цифровых рублях между физлицами будут бесплатными, за оплату товаров этой формой денег может взиматься комиссия, аналогичная существующей сейчас в системе быстрых платежей (СБП).

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в свою очередь добавил, что внедрение цифрового рубля в обращение будет происходить постепенно. Таким образом у банковской системы будет достаточно времени адаптироваться к изменениям по мере того, как это будет происходить.

16 марта в ЦБ отмечали, что цифровой рубль даст возможность от начала и до конца проследить все этапы совершаемых платежей.

Там также считают, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей и откроет новые возможности для создания цифровых сервисов.

Ранее, 5 февраля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков указывал, что для внедрения цифрового рубля потребуется ряд изменений в законодательство. В частности, поправки могут понадобиться в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», а также в Гражданский кодекс (ГК).

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