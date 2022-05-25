Эксперт спрогнозировал резкое снижение ставки ЦБ на заседании 26 мая

Крупные банки России стали открывать годовые вклады под 5% годовых, а это один из показателей того, что рынок ожидает существенное снижение ключевой ставки Центробанком. Об этом заявил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в среду, 25 мая.

Ранее в этот же день в Центробанке анонсировали проведение внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке 26 мая.

«Нельзя исключать внепланового заседания Центробанка со снижением ключевой ставки сразу на 2–3%. Все предпосылки для этого есть — рубль укрепился, а высокая ставка сейчас начинает очень сильно бить по бизнесу в России из-за высоких ставок по кредитам», — сказал Хусаинов.

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По его словам, аналогичная ситуация и на рынке недвижимости, когда из-за выросших ставок снизилась покупательская активность на рынке вторичного жилья и это повлияло на спрос в сегменте новостроек. Он полагает, что рынку сейчас явно нужен разворот и более дешевые кредитные ресурсы. И российские финансисты это понимают и в ближайшее время ставка должна резко снизиться, считает он.

По мнению эксперта, снижение ставки может привести с более быстрому восстановлению спроса на рынке жилья, чем прогнозировалось ранее.

Самый выгодный вариант покупки — это на волне низкого спроса, когда дисконт при продаже максимальный, как только ипотека станет доступной и спрос вновь начнет расти, снизится и уровень дисконта. Экономия от снижения ставок быстро нивелируется ростом цены, рассказал директор «Этажей».

Экономист Газпромбанка Павел Бирюков рассказал «Известиям», что ожидает снижения базовой ставки ЦБ как минимум на 2 п.п. до 12%. Он отметил, что в банке допускают и более агрессивный шаг.

По его словам, возвращение инфляционных ожиданий к уровням прошлого мая в обычных условиях стало бы значительной новостью само по себе.

«Объявление ЦБ о проведении завтра внеочередного заседания по ключевой ставке на этом фоне говорит о новом этапе снижения ключевой ставки. Сейчас для этого сошлись все условия: и со стороны валютного рынка, и со стороны поддержки реального сектора», — рассказал экономист.

С Бюрюковым согласился старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, который также спрогнозировал снижение ставки Центробанком до 12% годовых. Он допустил, что к июлю ключевая ставка опустится до 10%.