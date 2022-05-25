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Памятник пограничникам всех поколений представили в Орле

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Памятник пограничникам всех поколений предложили установить в одноименном сквере в Орле. Вопрос об одобрении изменения архитектурного облика территории рассмотрели на внеочередном заседании комитета по строительству и перспективному развитию города.

По словам главного архитектора Орла Владимира Плотникова, обращение в администрацию поступило от региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск. Проект установки монумента согласован с градостроительным советом Орловской области и управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Основой памятника станет пограничный столб. Высота монумента составит до 2,7 м с постаментом, длина знамени — 3,9 м. С одной стороны памятника будут изображены корабль, вертолет, а также пограничник с собакой. Они будут символизировать морские, воздушные и сухопутные войска. С другой стороны памятника появятся изображения трех богатырей, пишет InfoOrel.ru.

Памятник предлагается изготовить из красного гранита. Расходы по изготовлению и установке монумента готовы взять на себя региональная общественная организация ветеранов пограничных войск.

Окончательное решение по установке памятника депутаты примут 27 мая.

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