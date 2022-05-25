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В ЕС назвали выгодным вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО выгодно Евросоюзу (ЕС). Об этом в среду, 25 мая, заявил журналистам находящийся с визитом в Швеции председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО выгодно как альянсу, так и Евросоюзу, поскольку это сделает Европу безопаснее <…> Мы полностью доверяем Швеции и Финляндии в их переговорах с Турцией, и мы также полностью поддерживаем эти усилия», — отметил председатель Евросовета.

Накануне депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

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23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Ранее, 18 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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