Госдума отменила возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе

Госдума в среду, 25 мая, в трех чтениях приняла законопроект, который отменяет предел в возрасте на заключение первого контракта о военной службе.

Сообщается, что авторами законопроекта стали депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Картаполов и Андрей Красов, они внесли документ в палату 20 мая. Депутаты предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Они считают, что изменения в законе заинтересуют специалистов востребованных специальностей и появится больше контрактников. Речь идет также о профессиях, основанных на медицинском обеспечении, инженерном, техническом обслуживании, связи и прочем.

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В пояснительной записке к документу говорилось, что для применения высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высококвалифицированные специалисты, коими становятся к 40–45 годам. На сегодняшний день первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать совершеннолетние граждане до 40 лет, а иностранцы с 18 до 30 лет.

Известно, что законопроект также поддержал Совет Федерации.

Ранее, 20 мая, военный эксперт, публицист Борис Юлин отметил, что повышение предельного возраста поспособствует увеличению числа контрактников. Также он предположил, что в армию пойдут безработные россияне.