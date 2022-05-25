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H&M может расторгнуть договоры аренды с ТЦ в числе первых
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H&M может расторгнуть договоры аренды с ТЦ в числе первых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Шведская сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group может расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами (ТЦ) одной из первых, поскольку как бренд он слабее того же Zara и имеет замену на рынке. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин в среду, 25 мая.

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Также он отметил, что международная сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA вряд ли окажется в числе расторгнутых арендаторов, поскольку крупноформатные «синие коробочки» этой фирмы и ее бизнес принадлежат одному тому же собственнику. Если говорить о формате IKEA City, то возможны разные варианты решения вопроса, это зависит от конкретных условий в торговых центрах.

«Решения о расторжении договоров начнут приниматься в ближайшие два месяца, поскольку переговоры с арендаторами на замену закрытым идут уже с марта и стороны уже нашли приемлемые условия», — сказал Павел Люлин.

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По его словам, прежде чем расторгать договоры, моллам нужно понять, что будет вместо закрытых магазинов.

«Пока условная Zara даже при закрытых дверях находится в торговом центре — у нее горит свет, висят товары — создается ощущение того, что магазин работает. Кроме того, чаще всего простаивающие бренды платят операционный платеж на содержание ТЦ — он небольшой, но тем не менее, а многие платят еще и среднюю арендную плату. Поэтому расторгать просто так без плана замены никто не будет», — считает он.

H&M объявила о временной приостановке продаж в России 2 марта. На следующий день такое решение приняла и IKEA.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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