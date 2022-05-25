Грузовик с зефиром перевернулся на Ставрополье

ДТП с участием грузовика, перевозившего зефир, произошла в Ставропольском крае. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на ГАИ Ставрополья, авария случилась на подъезде к Невинномыску. 41-летний водитель вез из Ставрополя 42 т сладостей. Однако он не учел, что дорога после дождя была скользкой, не обратил внимания на стоящие на этом участке трассы предупреждающие знаки об опасном перевороте и необходимом снижении скорости до 50 км/ч.

В итоге машину занесло, грузовик врезался в металлическое ограждение и перевернулся. Весь зефир высыпался на землю. В момент аварии водитель был трезв. Нарушений ПДД за ним не числится.

Ранее сообщалось, что на трассе Чита–Хабаровск в Амурской области столкнулись грузовик MAN и легковая Toyota Caldina. Водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован, его пассажирка погибла на месте.