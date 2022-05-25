Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС

Президент РФ Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности заместителя главы МЧС России. Соответствующий указ опубликован 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее в этот же день Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ. Пост временно исполняющего обязанности главы министерства с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.