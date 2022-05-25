Приговор в отношении россиянки Сапеги вступил в законную силу

Приговор в отношении россиянки Софии Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, вступил в законную силу. Об этом 25 мая сообщил Верховный суд республики в Telegram.

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С. А. не обжалован и вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. В тот же день адвокат семьи осужденной Антон Гашинский сообщил, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, если будет отказано, то защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

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Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.