В Госдуме предложили обсудить выход из Болонской системы в июне

Госдума может обсудить выход из Болонской системы образования в июне. Об этом в среду, 25 мая, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, данная тема требует скорейшего рассмотрения.

«Давайте пригласим министра [науки и высшего образования Валерия Фалькова], обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета [Думы] либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. С коллегой Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем», — сказал Володин на пленарном заседании.

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Накануне Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что отказ от Болонской системы образования в России должен быть поэтапным. По его мнению, выпускники школ должны узнать о новых правилах поступления и обучения минимум за два года.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.