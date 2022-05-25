В Москве выпадет более 30% месячной нормы осадков в четверг и пятницу

В Москве с вечера 26 мая до полудня 27 мая выпадет до 15–20 мм осадков — более 30% месячной нормы. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале в среду, 25 мая.

«После 15:00 (26 мая. — Ред.), с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи — зарядят обложные и довольно интенсивные ливни. Так, с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется до 15–20 мм осадков, что составляет чуть более 30% месячной нормы небесной влаги», — написал Тишковец.

Он подчеркнул, что в первой половине дня в четверг воздух может прогреться до 21 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

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«В первой половине четверга, когда сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего ярусов еще будут пробиваться солнечные лучи, в столице воздух успеет прогреться до 19–21 градуса выше ноля, что соответствует норме конца весны», — сказал синоптик.

Ранее в этот день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца месяца. По прогнозу метеоролога, 25 мая станет последним холодным днем в этом сезоне, пишет «Москва 24».