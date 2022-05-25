В Рособрнадзоре заявили об отсутствии утечек материалов ЕГЭ в последние годы

За последние годы специалисты Рособрнадзора не зафиксировали ни одной утечки материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в среду, 25 мая, заявил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский.

«На протяжении последних лет у нас постоянно в сети интернет осуществляет мониторинг специальная группа, которая делает его круглосуточно: и до проведения экзаменов, и в период проведения экзаменов. Никаких фактов утечек реальных контрольно-измерительных материалов в сеть не было. Это факт», — заявил Круглинский в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Он также назвал мифом информацию о том, что в ночь перед экзаменом можно найти в сети варианты, которые были на Дальнем Востоке и в других субъектах РФ. По словам Круглинского, в ночь перед экзаменом лучше выспаться.

Реклама

Накануне преподаватель и эксперт сервиса «СберУслуги» Кристина Федонина дала пять советов по сдаче ЕГЭ. Среди них: как побороть волнение и не поддаваться панике, в случа, если неизвестен ответ на тот или иной вопрос. По словам специалиста, перед экзаменом не следует перегружать себя информацией, чтобы мозг мог отдохнуть.

18 апреля было опубликовано исследование образовательной компании MAXIMUM Education, согласно которому почти половина (42%) 11-классников из России не определились на сегодняшний день с профессией.