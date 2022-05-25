Мишустин предложил изменить правила аренды в торговых центрах

Торговым центрам могут разрешить досрочно расторгать договоры аренды с ретейлерами из недружественных стран. Об этом 25 мая пишет газета «Деловой Петербург».

С таким предложением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он указал на тот факт, что некоторые иностранные компании, приостановив работу розничных магазинов, перестали платить за аренду. Из-за этого владельцы ТЦ терпят убытки, поскольку сумма арендной платы часто определяется в зависимости от ежемесячной выручки магазина.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) предложение поддержали, однако отметили, что новое правило не должно носить обязательный характер.

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«Для устойчивого развития экономики России важно не настаивать на немедленном применении этой нормы ко всем закрытым магазинам и рассматривать данную возможность как право, а не обязанность», — сказали в РСТЦ.

С этим утверждением согласны и опрошенные изданием эксперты. В частности, директор по управлению объектами департамента управления недвижимостью Nikoliers Ольга Лесина напомнила, что вскоре торговые точки могут открыться.

«Некоторые компании (например, LPP) уже возобновили работу своих магазинов. Правильно ли поступили бы торговые центры, расторгнув договоры, например, месяц назад и оставив площади пустыми? Нет», — заключила специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Аренда врозь: ТЦ получили поблажки, но лишились ежемесячных платежей».