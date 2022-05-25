Жена офицера «Азова» Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными

Сдавшиеся в плен украинские военные с завода «Азовсталь» в Мариуполе содержатся в удовлетворительных условиях. Об этом 25 мая заявила жена главаря радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) Дениса Прокопенко, известного также под псевдонимом Редис.

Как написала британская газета The Guardian, Прокопенко смог кратко переговорить со своей супругой Екатериной по телефону.

«Он сказал, что с ним всё в порядке, и спросил, как я», — сообщила изданию Екатерина Прокопенко, добавив, что «слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные».

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«Их кормят, поят. Условия их устраивают, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — отметила жена лидера боевиков.

Ранее, 23 мая, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с «Азовстали», заявил о планах провести международный трибунал.

До этого, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и других украинских военнослужащих.

18 мая вышедшие с территории «Азовстали» боевики рассказали об отношении к ним в больнице Новоазовска в ДНР. Сдавшиеся отметили, что им оказали медицинскую помощь, а также предоставили пищу.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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