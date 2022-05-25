Володин сообщил о выплате по внешнему долгу РФ в рублях

Российская сторона будет платить по внешнему долгу в рублях. Об этом в среду, 25 мая, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Для этого, как отметил председатель нижней палаты парламента, есть все необходимые денежные средства. Кроме того, есть опыт взаиморасчетов в рублях, добавил Володин.

Он отметил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга РФ стремится создать проблемы для России.

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«Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах», — написал Володин в своем Telegram-канале.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, истекающую 25 мая в 07:01 мск.

Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.

С конца февраля страны Запада начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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