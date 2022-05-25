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Эксперт Рапохин спрогнозировал понижение ставки ЦБ до 12% годовых

Эксперт SberCIB Investment Research Рапохин спрогнозировал понижение ставки ЦБ до 12% годовых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России на внеочередном заседании 26 мая, скорее всего, снизит ключевую ставку на 2 п.п., с 14 до 12% годовых, а к июлю ставка может опуститься до 10%. Об этом заявил «Известиям» старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин в среду, 25 мая.

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«Само назначение внеочередного заседания и вероятность такого снижения ставки объясняются тем, что данные по инфляции по-прежнему существенно ниже прогнозов Центробанка», — сказал Рапохин.

В частности, недельная инфляция с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%, что соответствует показателям начала мая 2019–2020 годов, отметил он. Инфляционные ожидания населения в мае, по данным опроса ЦБ, снизились до 11,5% — почти как в мае прошлого года, рассказал эксперт.

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«Инфляционные ожидания бизнеса тоже ослабли. В мае они достигли показателей октября–ноября прошлого года», — рассказал специалист.

При этом продолжается укрепление рубля, создавая предпосылки для того, чтобы фактическая инфляция была еще ниже прогнозов регулятора, отметил Рапохин.

«Несмотря на ожидаемое снижение ставки завтра, мы ждем, что на плановом заседании в июне будет еще одно снижение. Вероятно, к июлю ключевая ставка опустится до 10%», — спрогнозировал стратег.

Ранее в этот же день в Центробанке анонсировали проведение внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке 26 мая.

23 мая заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что благодаря существенному замедлению инфляции в стране регулятор может до конца года снизить ключевую ставку.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Центробанк продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 17 до 14% годовых. Регулятор объяснил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения. Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

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