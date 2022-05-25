Ленинградская область запросила более 100 млрд рублей на развитие транспорта

Чиновники Ленинградской области представили в Совете Федерации проекты развития транспортной инфраструктуры в регионе стоимостью более 100 млрд рублей. Об этом 25 мая пишет газета «Деловой Петербург».

«Несколько лет мы лидируем в России по количеству жилья, построенного на каждого жителя, и оно требует развития дорог и транспортной инфраструктуры», — отметил в ходе доклада зампред правительства Ленобласти по топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

В частности, он указал на необходимость разгрузки въездов и создания дополнительных маршрутов, в том числе с использованием общественного транспорта.

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Региону уже одобрили инфраструктурные кредиты из федерального бюджета на 10,9 млрд рублей в 2022–2025 годах, предназначенные для реализации дорожных проектов.

По данным издания, осуществлению некоторых инициатив препятствует проблема с высоковольтными линиями электропередачи, требующими переустройства. В связи с эти на июнь запланировано отдельное совещание по данному вопросу с участием представителей «Россетей» и экспертов в транспортной области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Попросили на дорожку: Ленобласть заявила о транспортных амбициях на 100 млрд».