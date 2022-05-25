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Бастрыкин взял на контроль дело в отношении домогавшейся дочери австралийки

Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальных действиях 30-летней австралийки, домогавшейся 9-летней дочери
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении 30-летней женщины из Австралии. Она обвиняется в совершении действий сексуального характера над собственной 9-летней дочерью.

Разврату не подлежит: надзор за педофилами может стать пожизненным
Среди других мер контроля, предлагаемых юристами, — полный запрет на пользование интернетом и электронные браслеты

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и решении суда об определении места жительства ребенка с матерью. Глава ведомства поручил также передать все материалы уголовного дела для дальнейшего и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — говорится на сайте СК в среду, 25 мая.

Ранее издание 47news писало, что жительница Мельбурна развелась с русским мужем и съехалась с женщиной, забрав дочь к себе. С тех пор мать и сожительница начали подвергать ребенка сексуальному насилию, что продолжалось на протяжении нескольких лет, с января 2017 года по октябрь 2020-го.

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Отец забрал дочь и уехал с ней в Россию. Уголовное дело в отношении австралийки было возбуждено Следственным комитетом Выборга 9 января этого года. У девочки есть как российское, так и австралийское гражданство.

25 мая стало известно о предложении установить пожизненный административный надзор за педофилами после их выхода из тюрьмы. На данный момент контроль устанавливается на 8–10 лет.

8 февраля вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно принятой норме, за рецидивы виновник несет наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

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