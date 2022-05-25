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Крымского адвоката обвинили в мошенничестве на 1,1 млн рублей

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Адвокату из Крыма предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, в августе 2020 года к обвиняемой обратился знакомый. Он рассказал ей о задержании коллеги и проведении обыска в офисе их совместного предприятия.

«Адвокат сообщила ему заведомо ложные сведения о возможности повлиять на решение сотрудников полиции о неизбрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о возвращении предметов и документов, изъятых в ходе обыска, за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК.

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Мужчина, не осознавая противоправность действий своей знакомой, передал ей 1,1 млн рублей. Адвокат, получив деньги, распорядилась ими по собственному усмотрению, пишет ИА «Крыминформ».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На стадии следствия женщина возместила материальный ущерб. Сейчас выясняются другие обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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