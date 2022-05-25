Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 25 мая, прокомментировал оценку зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу итальянского плана по урегулированию ситуации на Украине.

На пресс-конференции журналисты спросили Пескова, отражает ли реакция Медведева позицию Кремля, на что представитель Кремля ответил, что «позиция Дмитрия Анатольевича очень важная», однако сам воздержался от комментариев.

«Хочу справедливости ради сказать, что мы видели и читали параметры плана, которое транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали», — сказал Песков.

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Он добавил, что «нужно посмотреть пристально на то, что придет официально».

Накануне Медведев заявил, что план Италии по урегулированию ситуации на Украине является «потоком сознания европейских графоманов».

По его словам, над итальянским планом работали не дипломаты, а местные политологи, «которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашениям о гарантиях безопасности в Европе.

Также 19 мая в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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