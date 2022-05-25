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Песков не стал оценивать инициативу по выходу РФ из Болонской системы

Песков не стал оценивать инициативу по выходу РФ из Болонской системы образования
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В настоящий момент ведется активная работа над новым видением российской системы образования взамен Болонской. Пока нет каких-либо конкретных параметров, оценить данную инициативу не представляется возможным, сообщил в среду, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев по этой теме, потому что министр (глава Минобрнауки Валерий Фальков. — Ред.) сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами, то есть она разрабатывается сейчас. Перед тем как что-то говорить, нужно все-таки сначала исходить из конкретных параметров того, что предлагается на замену», — заявил Песков на брифинге.

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Официальный представитель Кремля также отказался давать этой теме личную оценку.

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Накануне Фальков сообщил о решении Минобрнауки выйти из Болонской системы образования и разработать собственную. Это может быть возвращение к советской модели специалитета 5–6 лет обучения или нечто новое. Главное — заложить интересы экономики страны и предоставить максимально широкий спектр возможностей для обучающихся, говорил министр.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев признал важность поэтапного отказа от Болонской системы. Выпускники школ должны узнать о новых правилах обучения не позднее чем за два года.

С похожей инициативой еще 5 апреля обращался депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он и направил Валерию Фалькову уведомление с призывом рассмотреть предложение. Политик обратил особое внимание на недостатки Болонской системы и ее критику за рубежом.

Болонская система включает в себя два уровня — бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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