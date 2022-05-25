Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов «Мотор Сич» в Запорожье

Российские военные уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», где производили технику для авиации Воздушных сил Украины. Об этом 25 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Генерал-майор также рассказал, что за последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области.

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Днем ранее стало известно, что российская авиация уничтожила крупный склад Вооруженных сил Украины в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777. Также сообщалось, что российская авиация сбила над Краматорском украинский самолет.

21 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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