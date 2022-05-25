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Компьютерное оборудование на 316 млн рублей закупят для школ Омской области

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Фото: Министерство образования Омской области
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В Омской области в 2022 году оснастят новым компьютерным оборудование 107 городских и сельских школ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

В школах установят 2007 ноутбуков, 107 мультифункциональных устройств, 321 ip-камеру и столько же интерактивных панелей. Контракт с поставщиком уже заключен.

Общая стоимость закупки оценивается в 316,1 млн рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Образование», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам министра образования области Татьяны Дерновой, в 2021 году современное оборудование получили 179 школ. На эти цели потратили около 500 млн рублей.

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