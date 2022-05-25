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Движение на ТТК в сторону Чурской эстакады затруднено из-за массового ДТП

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в сторону Чурской эстакады затруднено в связи с аварией с участием нескольких автомобилей. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 25 мая.

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«На внешней стороне ТТК (Гагаринский тоннель) ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в сторону Чурской эстакады осуществляется по трем полосам из четырех», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что на месте аварии работают сотрудники оперативных служб, передает агентство городских новостей «Москва».

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Накануне в ГИБДД по столице сообщили, что количество аварий с участием мотоциклистов снизилось более чем на 18%. За четыре месяца текущего года в Москве было зарегистрировано 49 дорожных аварий с участием мотоциклистов, один человек погиб, 51 человек получил ранения различной степени тяжести.

В основном ДТП с участием мотоциклистов происходят из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил перестроения и несоответствия скорости конкретным условиям движения.

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