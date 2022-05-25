США не стали продлевать отсрочку санкций против «Группы ГАЗ»

Министерство финансов США не выпустило новую генеральную лицензию, которая давала возможность находящейся под санкциями автомобильной «Группе ГАЗ» работать с поставщиками и контрагентами. В среду, 25 мая, действие предыдущего документа истекло, а новый так и не появился на сайте ведомства.

Новая лицензия появлялась каждый месяц в один и тот же день. Последний документ был выпущен 25 апреля.

«Вступающая в силу 25 апреля 2022 года Генеральная лицензия № 15K от 24 января 2022 года полностью заменяется настоящей Генеральной лицензией № 15L», — говорилось в последней лицензии.

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Организация ранее сократила срок выдаваемых «Группе ГАЗ» лицензий с одного года до 90 дней. Сами санкции против российского предпринимателя Олега Дерипаски и его компаний Вашингтон ввел еще в 2018 году. Условием снятия было «изменение обстоятельств», из-за которых они были введены, а также продажа Дерипаской контрольного пакета акций.

В 2021 году из-за «ситуации на Украине» и предполагаемого «вмешательства» в президентские выборы в 2016 году Штаты ввели рестрикции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Так в этот список попал Олег Дерипаска с En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Евросибэнерго».

«Группа ГАЗ» — это российская автомобилестроительная компания. Она объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации.