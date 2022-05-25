Жительница Ленобласти пострадала при пожаре в частном доме

В Гатчинском районе Ленинградской области в результате пожара в жилом доме пострадала пенсионерка. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник.

Пожар произошел утром 25 мая в доме № 23 по Среднему проспекту в поселке Карташевское. В результате пострадала женщина 1940 года рождения.

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Как добавили телеканалу в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в ведомство в 8:40. На место прибыли 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавшая женщина доставлена в больницу города Гатчина.