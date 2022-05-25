«Желтый» уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области

В двух приграничных районах Воронежской области отменят «желтый» уровень террористической опасности 26 мая. Об этом в среду, 25 мая, рассказали в правительстве региона.

«Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области, губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий («желтый») уровень террористической опасности отменен с 00.00 26.05.2022», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

«Желтый» уровень террористической опасности в Воронежской области был введен 11 апреля, как и в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

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Гусев заявлял, что данная мера несла исключительно профилактический характер: обстановка в регионе оценивалась как спокойная и контролируемая. Тем не менее губернатор призвал местных жителей повысить бдительность.

Особый режим был введен в регионах РФ, граничащих с Украиной, на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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