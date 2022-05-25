ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Центробанк России проведет 26 мая внеочередное заседание правления, на котором обсудит вопрос об уровне ключевой ставки. Об этом говорится в обнародованном 25 мая сообщении регулятора.

Уточняется, что публикация пресс-релиза с решением совета директоров запланирована на 10:30 мск.

Следующее плановое заседание ЦБ по ключевой ставке должно пройти 10 июня.

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О том, что благодаря существенному замедлению инфляции в стране ЦБ может до конца года снизить ключевую ставку, 23 мая заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

До этого, 11 мая, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков.

Ранее, 29 апреля, ЦБ снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17 до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения. Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых.