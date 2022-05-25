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Рабочий серьезно пострадал на стройке в Невском районе Петербурга

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В Санкт-Петербурге рабочий получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на стройке. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем во вторник, 24 мая, на строительной площадке в Невском районе города. По предварительной информации, 25-летний рабочий, уроженец Узбекистана, упал с лестницы бытовки с высоты около 2 м.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас молодой человек находится в реанимации.

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Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

23 мая сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования двух рабочих в Тверской области. Мужчины упали с высоты около 10 м.

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