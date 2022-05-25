В Госдуме поддержали решение мэра Москвы объявить ковидную амнистию

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в среду, 25 мая, решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить ковидную амнистию.

Столичные власти в ее рамках прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение антикоронавирусных ограничений.

«С учетом того что ограничения уже сняты и нарушение ограничений не является таким общественно опасным на сегодняшний день деянием, считаю, что решение мэра Москвы оправданное и достаточно мудрое, которое позволит просто закончить эту тему и поставить мягкую точку», — сказала Бессараб в беседе с RT.

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Ранее в этот день Собянин решил, что власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Амнистия вступит в силу с 1 июня, сообщает телеканал «360».

Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.

Компенсация будет предоставляться при обращении в центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря текущего года. Для этого нужно будет предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа, сообщается на сайте aif.ru.

Отмечается, что в общей сложности правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 млрд рублей, что «в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей».

С 15 марта в Москве также было отменено требование по ношению медицинских масок в общественных местах, включая и общественный транспорт. Отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.