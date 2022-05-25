Маршрутка насмерть сбила мужчину под Омском

В Омском районе водитель маршрутки сбил на дороге мужчину. Пешеход погиб на месте, сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла около 4 утра 25 мая на 32-м км трассы Омск — Красноярка. Предварительно установлено, что 27-летний водитель микроавтобуса Renault Master двигался в сторону Красноярки, когда допустил наезд на 46-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель маршрутки в момент аварии двигался не по маршруту, пассажиров в его салоне не было, уточняет ИА «Город55».

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По факту произошедшего организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Днем 5 мая на улице Сергея Лазо в Оренбурге водитель ВАЗ-21310 («Нива») сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. Вечером того же дня ребенок скончался.