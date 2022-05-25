Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлины за тюнинг автомобиля

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении государственной пошлины за тюнинг авто.

Законопроектом предусматривается установление госпошлины в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на тюнинг машины. В настоящее время такое разрешение можно получить бесплатно. Вместе с тем повышается с 800 до 1,5 тыс. рублей размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности авто после тюнинга.

Кроме того, законопроектом устанавливается госпошлина в размере 1,5 тыс. рублей и за выдачу свидетельства о допуске автомобилей к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. За продление срока его действия госпошлина составит 1 тыс. рублей.

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Данную инициативу правительство РФ внесло в Госдуму еще 12 января. Отмечалось, что принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере около 700 млн рублей.

В марте прошлого года в Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортными средствами, конструкция которого не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких автомобилей, если причина нарушения не устранена в установленный срок, аннулируется.