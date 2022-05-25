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В школе Луганска прозвенел последний звонок

В луганской школе № 5 прозвенел последний звонок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В школе №5 города Луганска прозвенел последний звонок. В распоряжении «Известий» появилось видео с праздничного мероприятия.

«Я очень рада, что на последнем звонке в нашу дружную школьную семью влились дети с освобожденных территорий — из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного. Ребята, мы вас приветствуем, мы вас любим, мы за вас переживаем», — заявила директор школы Ирина Андрух.

Она выразила надежду на единство и сплоченность учеников.

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«Вы, каждый стоящий здесь, на площади, родители и дети, вы тоже герои. Потому что вы патриоты нашей любимой луганской земли. Я очень рада и горжусь, что развевается флаг Российской Федерации!» — заключила Андрух.

Ранее в этот же день в селе Бакряж Свердловской области прошла торжественная линейка и последний звонок для выпускницы Дарьи Крючковой, которая два года училась в старших классах одна.

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