Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня

Вооруженные силы (ВС) Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань для «предостережения США», следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

«На днях Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в соцсети WeChat.

В заявлении отмечается, что это серьезное предупреждение в связи с недавней активностью между США и Тайванем.

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В документе подчеркивается, что Тайвань является частью КНР, а вооруженные силы государства имеют все возможности и полны решимости предотвратить вмешательство внешних сил и любые попытки сепаратистских сил организовать «независимость Тайваня», передает НСН.

О готовности Вашингтона защищать Тайвань ранее заявил президент США Джо Байден, пишет REGNUM. По словам американского лидера, США готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров. Как разъяснили позднее в Белом доме, слова президента США касались поставок оружия.

После этого обозреватель The Washington Examiner Том Роган в своей статье пришел к мнению, что США проиграют в войне с Китаем за Тайвань. По его словам, неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин указал американскому лидеру на тупик в отношениях между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.