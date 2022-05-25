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Психолог заявила о серьезном влиянии музыки на водителей за рулем

Психолог Яушева: музыка в автомобиле серьезно влияет на концентрацию и внимание водителя
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/FrankHoermann
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Музыка, звучащая в автомобиле, серьезно влияет на водителя, на стиль его вождения, на уровень концентрации и внимания. На это 25 мая указала клинический психолог и КПТ-терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

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Так, спокойная и расслабленная музыка помогает чувствовать себя за рулем комфортно и безопасно.

«Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит: учащается или замедляется сердцебиение, дыхание, повышается или снижается уровень гормонов стресса или удовольствия. Важно помнить, что в зависимости от изначального состояния водителя музыка может повлиять на степень его концентрации и внимания. Музыка способна водителя как отвлечь, так и, наоборот, подбодрить», — пояснила специалист.

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С мнением Яушевой согласились 70% опрошенных водителей. Об этом свидетельствуют поступившие в редакцию «Известий» результаты совместного исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и сервисов «СберЗдоровье» и «Звук».

Также аналитики изучили музыкальные предпочтения водителей и выяснили, что большинство опрошенных (36%) выбирают во время поездок поп-музыку. Второе место по популярности (30%) заняли жанры шансона и романса. Еще 18% респондентов отдают предпочтению музыке в стиле рок.

При этом классическая и электронная музыка оказались одинаково востребованными: их выбирают 13% водителей. О выборе рэпа и хип-хопа заявили 10% водителей, при этом наиболее популярен этот жанр у водителей до 30 лет. Порядка 20% опрошенных указали, что не отдают предпочтение какому-то определенному жанру музыки во время вождения.

По словам Яушевой, водителю определенно необходим плейлист, чтобы создать атмосферу спокойствия и необходимого фона для концентрации.

«Можно пользоваться универсальным плейлистом, подготовленным специалистами, или же можно потратить немного времени и составить для себя трек-лист, который будет наполнен любимой музыкой, но при этом неагрессивной и не отвлекающей от дороги. Смело говорите своим пассажирам, что кто управляет автомобилем, тот и заказывает музыку в нем!» — подчеркнула психолог.

Она также перечислила правила подбора музыки для прослушивания в автомобиле. Так, лучше выбирать инструментальную музыку, так как композиции со словами потенциально больше отвлекает водителя. Кроме того, чтобы музыка не снижала концентрацию за рулем, она не должна быть очень громкой и содержать большое разнообразие инструментов и голосов.

В феврале были опубликованы результаты опроса «СберАвто» и аудиосервиса «СберЗвук», согласно которому музыку в машине слушают 96% опрошенных, при этом 83% из них — ежедневно. Всего 7% респондентов ответили, что предпочли провести первую поездку в новой машине в тишине.

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