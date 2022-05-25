На конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры подали почти 3 тыс. заявок

На конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства поступило более 2,8 тыс. заявок. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Первый тур был заочным. Эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Сейчас проходит второй этап — живые прослушивания. А 20 сентября на концертных площадках Москвы начнется открытая заключительная часть конкурса. Такая система позволяет выбрать среди сотен учащихся самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров», — рассказала она.

Гранты вручаются ежегодно учащимся профильных школ и колледжей от 7 до 20 лет. В этом году впервые в третьем туре, минуя первый и второй, примут участие победители олимпиад «Искусство — детям».

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Лауреатов выберут в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства.

Самыми популярными направлениями по количеству поданных заявок остаются фортепиано, а также духовые, оркестровые струнные и народные инструменты. Менее востребованными стали области «живопись и декоративно-прикладное искусство», «гитара» и «академический вокал».

Лауреатов определит экспертное жюри, в которое входят деятели культуры и искусства, профессора высших учебных заведений. В зависимости от номинаций (индивидуальных или коллективных) победители конкурса получат от 15 тыс. до 150 тыс. рублей.

Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства — одна из самых значимых наград для учащихся образовательных учреждений, подведомственных департаменту культуры. Премии вручают с 2015 года, общий грантовый фонд составляет почти 4 млн рублей.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.