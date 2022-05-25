Ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя умер в 22 года

Главный солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя скончался 25 мая в возрасте 22 лет. Информацию опубликовали во «ВКонтакте» представители Государственного Кремлевского дворца.

«Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату. Мы выражаем свои самые искренние соболезнования родителям, родным и друзьям погибшего, а также коллективу «Кремлевского балета», — говорится в сообщении.

О причинах смерти сообщил близкий друг погибшего Даниил Кудрявцев. По его словам, артист балета умер от отравления бытовым газом, пишет «Газета.Ru».