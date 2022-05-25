В Госдуме заявили о намерении России платить по внешнему долгу в рублях

После решения США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России страна намерена выплачивать его в рублях. Об этом сообщил в среду, 25 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США», — написал Володин в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что США сами запретили выплаты в долларах.

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Также парламентарий обратил внимание на то, как сильно укрепился курс рубля и «в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке».

Кроме того, он напомнил, что опыт взаиморасчетов в рублях у России есть, «контракты по газу это показали».

Накануне, 24 мая, минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, она истечет 25 мая в 07:01 мск.

Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.

С конца февраля страны Запада начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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